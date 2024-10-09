Özgür Özel'den eleştirilere yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı konuşmada kullandığı bir ifadenin bağlamından koparılarak servis edildiğini belirterek, "Bir kere daha ifade etmek isterim ki; bu tartışmalar nedeniyle bir kayıp varsa maruz kaldığım eleştiriler nedeniyle bana aittir, partimizin iktidar yürüyüşüne herhangi bir kayıp yaşattırmadık, yaşattırmayacağız" dedi.

"BİR KAYIP VARSA BANA AİTTİR"

Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, kullandığım bir ifadenin bağlamından kopartılarak servis edildiğini, yanlış anlaşıldığını üzülerek gördüm. Biz yerel seçimler öncesinde kısır kavgalardan, kutuplaşmalardan arınan ve sadece milletin gündemini konuşan bir siyaset için yola çıktık. 'Kimseyle şahsi kavga etmeyeceğiz, kavgayı sadece milletin hakkı için vereceğiz' diyerek izlediğimiz siyasetle partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Attığımız adımların partimize kaybettirmediğini aksine kazandırdığını seçim sonrası yapılan tüm araştırmalarda gördük. Bunu bugün 'Biz ne kaybediyoruz bir şey kaybetmiyoruz' diyerek anlattım. Bugün bazı eleştirilerin sorulması üzerine, 'Kaybediyorsam ben kaybediyorum' derken şahsıma yapılan bazı sert eleştirileri kastediyorum. Bir kere daha ifade etmek isterim ki; bu tartışmalar nedeniyle bir kayıp varsa maruz kaldığım eleştiriler nedeniyle bana aittir, partimizin iktidar yürüyüşüne herhangi bir kayıp yaşattırmadık, yaşattırmayacağız. Aldığımız tüm eleştirileri saygıyla karşılıyor, çıkarmamız gereken dersleri çıkarıyoruz. Milletin sesini duyarak 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yaptığımız partimizi daha ileriye taşıyacağız. 31 Mart gecesi olduğu gibi genel seçim akşamı da partinin ışıkları hiç sönmeyecek, TRT ekranlarında da CHP yine birinci parti olacak."