Özgür Özel'den KKTC ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü nedeniyle bulunduğu KKTC'de, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töreyi ziyaret etti.

Töre, Özel ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Kabul Salonundaki görüşmesinde, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı ne kadar önemliyse KKTCnin de bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam etmesinin aynı şekilde önemli olduğunu söyledi.

"KKTC, HALKIN İRADESİYLE KURULAN MİLLİ VE BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİR"

Türk ordusu olmadan Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin sağlanamayacağını ifade eden Töre, şöyle devam etti:

"KKTC, halkın iradesiyle kurulan milli ve bağımsız bir devlettir. Devletimizi yaşatmak önceliğimiz, şehitlerimize, milletimize karşı görevimizdir. Devletimizden de Türkiyeden de vazgeçmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı ne kadar önemliyse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam etmesi de o kadar önemlidir."

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Türkiye'nin merhum başbakanı Bülent Eceviti anma etkinliğine katıldığını, meclis başkanı olmadan da Ecevit için düzenlenen tüm törenlerde yer aldığını belirten Zorlu Töre, "Kıbrıs Türk halkı, Karaoğlan, Kıbrıs Fatihi dediği Eceviti çok sevdi. Bu sevgi ölümsüzleşti." diye konuştu.