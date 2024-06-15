Özgür Özel'den Kurban Bayramı mesajı: Siyasetin rotası yeniden millete çevrilmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'nin normalleşmesi, siyasetin rotasının yeniden millete çevrilmesini, siyasetin gündeminin sadece halkın gündemi etrafında şekillenmesini gerektirmektedir. Son seçimlerin birinci partisi olarak, normalleşme sürecinde önemsediğimiz asıl mesele budur." ifadesini kullandı.

Özel, Kurban Bayramı mesajında, bayramların, hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünün öneminin daha iyi anlaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularını artıran günler olduğunu belirtti.

Ülke ve yurttaşların, yanlış siyasi tercihler nedeniyle uzun süredir ekonomik zorluklar yaşadıklarını dile getiren Özel, "31 Mart yerel seçimlerinde siyasi ve ekonomik tercihleri halkın onayını alamayan Cumhurbaşkanlığı kabinesi ise vergide adaleti sağlayacağına, asgari ücreti artırmama fikrinden vazgeçeceğine, en düşük emekli maaşını artıracağına, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapmaktadır." açıklamasını yaptı.

REKLAM 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden olan eğitim emekçileriyle İstanbul'da, emeklilerle Ankara'da, çay üreticileriyle Rize'de ve hububat üreticileriyle Hayrabolu'da bir araya gelerek, sorunlarını duyurduklarını aktaran Özel, Kurban Bayramı'nın ardından Gebze'de emekçilerle, asgari ücretlilerle bir araya geleceklerini bildirdi. "SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARINI GENİŞLETECEĞİZ" Yurttaşların daha yaşanılabilir koşullarda hayatlarını sürdürebilmesi, mahkum edildikleri açlık ve yoksulluk sınırından kurtulabilmeleri için çaba harcamayı sürdüreceklerini ve yönettikleri yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik uygulamalarını genişleteceklerini belirten Özgür Özel, şunları kaydetti: