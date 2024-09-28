Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Özgür Özel'den Prof. Haberal'a tebrik | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den Prof. Haberal'a tebrik

        Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyanın seçkin ödüllerinden biri olan Medawar ödülünü aldı. CHP'li Özel'den, Haberal'a tebrik mesajı geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 00:50 Güncelleme: 28.09.2024 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel'den Prof. Haberal'a tebrik
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, organ nakli alanında seçkin ödüllerden biri olarak kabul edilen Medawar'a layık görülen Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı tebrik etti.

        Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Organ Nakli Derneğinin 30. Kongresi'nde transplantasyon alanındaki en seçkin ödül olan Medawar'a layık görülen, Parlamento'da birlikte görev yapmaktan onur duyduğum pek değerli Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Geri alım iddiasına yalanlama
        Geri alım iddiasına yalanlama
        Beyrut'ta patlama
        Beyrut'ta patlama
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Bakan Şimşek: Karamsarlığa hiç gerek yok
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!
        Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        ‘Her hastalığa iyi gelen damla’ uyarısı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası