Özgür Özel'den yeni yıl trafiği

CHP Genel Başkanı Özel, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak, yeni yıllarını kutladı. Özel, acıların olmadığı, barış, huzur ve sağlık dolu bir 2024 yılı temennisinde bulundu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.