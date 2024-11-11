Özgür Özel, doktora saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 11, 2024