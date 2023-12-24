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        Haberler Gündem Özgür Özel duyurdu: Etkinlikler iptal edildi

        Özgür Özel'in talimatıyla CHP'li belediyeler, konser ve kutlama etkinliklerini 3 gün erteledi

        CHP yönetimindeki belediyeler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olması nedeniyle Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla kutlama ve konser gibi etkinlikleri 3 gün boyunca erteledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 18:34 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:40
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        Özgür Özel duyurdu: Etkinlikler iptal edildi
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        CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı üzerine, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in imzasıyla CHP'li belediyelere yazı gönderildi, Yazıda, "Terörle mücadele kapsamında 12 evladımız şehit olmuştur. Bu nedenle önceden planlamış olduğunuz kutlama, konser, kültür/sanat etkinlikleri gibi organizasyonlarınızı üç gün süreyle ertelemenizi rica eder, tüm halkımıza başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verildi.

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