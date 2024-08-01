Özgür Özel'e "Özel" hediye

Özgür Özel, 'Mayıs' isimli köpeğin partinin genel merkezine götürülmesi talimatını verdi. Yusuf Çakar, "Bende kalsa bakamayacaktım, sokakta olmasına da gönlüm razı olmadı, en iyi çözümün onu CHP Genel Başkanımız Özgür Özel'e vermek olduğunu düşündüm" dedi.

Köpeği hediye eden Yusuf Çakar ise, "Benim üç köpeğim var. Mayıs isimli köpeğimin annesini pandemi döneminde öğrenciler bırakıp gitmişti. Diğer iki köpeğim de sahipsizdi ve onları da ben sahiplendim. Son olarak komşum zor durumda olduğu için üçüncü bir köpeği de sahiplendim. Bu köpeklerden biri dört yavru doğurdu. İkisini sahiplendirdim ama kalan iki köpeği sahiplendiremedim. Son günlerde sokak hayvanları yasası çıkmasıyla birlikte köpeğimi sokağa bırakmak istemedim. Bu nedenle, en iyi çözümün onu CHP Genel Başkanımız Özgür Özel'e vermek olduğunu düşündüm. Köpeğim 1 Mayıs tarihinde doğduğu için adı 'Mayıs' olarak kaldı. Başkan Özel de isminin 'Mayıs' olarak kalacağını söyledi" şeklinde konuştu.

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