Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Özgür Özel'e "Özel" hediye | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'e "Özel" hediye

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Burdur'da CHP il binasını ziyareti sırasında Yusuf Çakar isimli bir vatandaş, sahipsiz kalan terrier cinsi bir yavru köpeği Özel'e hediye etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 23:52 Güncelleme: 01.08.2024 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel'e "Özel" hediye
        ABONE OL
        ABONE OL

        Özgür Özel, 'Mayıs' isimli köpeğin partinin genel merkezine götürülmesi talimatını verdi. Yusuf Çakar, "Bende kalsa bakamayacaktım, sokakta olmasına da gönlüm razı olmadı, en iyi çözümün onu CHP Genel Başkanımız Özgür Özel'e vermek olduğunu düşündüm" dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, belediye başkanları toplantısı için geldiği Burdur'da il binası ziyareti sırasında Burdurlu Yusuf Çakar isimli vatandaş tarafından köpek hediye edildi.

        ADI: MAYIS

        Genel Başkan Özel, köpeği CHP Genel Merkezi'ne götüreceğini belirterek "Genel merkezimize Balıkesir'den bir yavru köpek gelecek zaten. Bu arkadaşımızı da yanına alalım. 1 Mayıs doğumluymuş, adı 'Mayıs' olarak kalsın" dedi.

        Köpeği hediye eden Yusuf Çakar ise, "Benim üç köpeğim var. Mayıs isimli köpeğimin annesini pandemi döneminde öğrenciler bırakıp gitmişti. Diğer iki köpeğim de sahipsizdi ve onları da ben sahiplendim. Son olarak komşum zor durumda olduğu için üçüncü bir köpeği de sahiplendim. Bu köpeklerden biri dört yavru doğurdu. İkisini sahiplendirdim ama kalan iki köpeği sahiplendiremedim. Son günlerde sokak hayvanları yasası çıkmasıyla birlikte köpeğimi sokağa bırakmak istemedim. Bu nedenle, en iyi çözümün onu CHP Genel Başkanımız Özgür Özel'e vermek olduğunu düşündüm. Köpeğim 1 Mayıs tarihinde doğduğu için adı 'Mayıs' olarak kaldı. Başkan Özel de isminin 'Mayıs' olarak kalacağını söyledi" şeklinde konuştu.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Trabzonspor rahat turladı!
        Trabzonspor rahat turladı!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması