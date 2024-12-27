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        Haberler Gündem Politika "Özgür Özel-Gürsel Erol tartışmasına" açıklama | Son dakika haberleri

        "Özgür Özel-Gürsel Erol tartışmasına" açıklama

        CHP İletişim Merkezi, Genel Başkan Özgür Özel ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un arasında yaşandığı belirtilen tartışmaya ilişkin açıklama yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 27.12.2024 - 22:05
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        "Özel-Erol tartışmasına" açıklama
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        İHA'nın haberine göre; önceki gün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol arasında, kapalı düzenlenen kapalı milletvekili toplantısı sırasında sözlü tartışma yaşandı. CHP Genel Başkanı Özel ve Milletvekili Erol arasında yaşanan tartışma kısa sürede sona erdi.

        Yaşanan olayın ardından CHP İletişim Merkezi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Fotoğraf: AA

        Açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel ile Elazığ Milletvekilimiz Gürsel Erol arasında, önceki günkü kapalı milletvekili grubu toplantısında yaşanan bir diyalog, bazı basın-yayın organlarınca maksatlı olarak çarpıtılmaktadır. Eskiye dayanan kişisel dostlukları bulunan Genel Başkanımız ile milletvekilimiz arasında geçen diyalogda, parti kültürüne aykırı bir ifade kullanılmamış, kendi aralarındaki hukukla da bağdaşmayan bir davranışta bulunulmamıştır" denildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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