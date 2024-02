CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkan adaylarını belirlerken istediklerini tam anlamıyla hayata geçiremediklerini belirterek, "Listeler dört dörtlük olmayabilir. İstediğimiz her yerde istediğimizi yapamadık ama bu değişim ruhu ve inancıyla, sizlerin desteğiyle bu parti değişerek iktidara yürüyecek, söz veriyoruz." dedi.

Özel, partisinin Manisa belediye başkan adaylarını Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda tanıttı.

Gelecek günlerde İzmir'de de aday tanıtım töreni yapacaklarını dile getiren Özel, İzmir'de seçilecek yerlerden 9 kadın aday gösterdiklerini, 40 yaşın altında 14 adayın bulunduğunu, adayların iyi eğitimli olduklarını söyledi.

Özel, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Listeler dört dörtlük olmayabilir. Çünkü geldik, önümüzde takvimi bulduk. Her yerde yeterince kadın aday yoktu. Bundan sonra olacak. Her yerde gençler yeterince yüreklendirilmemişti ya da yoktular. Bundan sonra olacak. İstediğimiz her yerde istediğimizi yapamadık ama bu değişim ruhu ve inancıyla, sizlerin desteğiyle bu parti değişerek iktidara yürüyecek, söz veriyoruz."