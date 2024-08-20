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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Özhan Pulat: Biz bugün kaybetmedik, kazandık - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Özhan Pulat: Biz bugün kaybetmedik, kazandık

        Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Kasımpaşa ile berabere kalmış olsalar da bugün bu takımın son dakika 3 puanı kaybetmediğini, yarın için önemli bir ders kazandığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 00:35 Güncelleme: 20.08.2024 - 00:35
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        "Biz bugün kaybetmedik, kazandık"
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "CEZA SAHASI İÇİNDE İKİ TANE NET GOL POZİSYONUNU KAÇIRDIK"

        Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, karşılaşma öncesi stratejilerini, özellikle Hajradinovic ve Aytaç'ın savunma arkası koşularını önleme üzerine kurduklarını belirterek, "Bunu savunma üzerine çok çaba sarf ettik. Ve bunda başarılı olduğumuza inanıyorum. Bunun haricinde savunma arkasına atılan toplara yönelik ciddi manada önlem aldık. Sonrasında kapattığımız oyunda, markajını yaptığımız oyunculardan kaptığımız toplarla da 1 artı 3, 1 artı 4 destekli hücum setleri dizayn ettik. Bunu da özellikle ikinci devre ceza sahası içinde aksiyonlarımızla gösterdik. Özellikle arka direkte boş kaleye kaçırdığımız net bir gol var. Ceza sahası içinde yine altı pasın içinde iki tane kaçırdığımız net gol var" diye konuştu.

        "BİZ BUGÜN KAYBEDEN DEĞİL, KAZANANIZ"

        Oyuncu ile teknik ekip ile derslerine çok iyi çalıştıklarını vurgulayan Pulat, "Ekibimle beraber günde 15, 16 saat tamamen tüm mesaimizi rakibi nasıl ekarte ederiz, nasıl skor alırıza göre çalışıyoruz ve bunu da takımımız görüyor. Takımımız da buna karşılık sahada yürekli ve isteyen bir geri bildirim veriyor. Genç bir takımız. Bugün bu takım son dakika 3 puanı kaybetmedi, yarın için önemli bir ders kazandı. Biz bugün kaybeden değil, kazananıyız. 1 puana evet sevinemiyoruz ama ilerleyen haftalarda daha olgunlaşan oyunumuz, son son dakikalarda maçı kabul etmeyen anlayışımızla bu ligde Hatayspor güzel bir oyun, genç geleceğe yönelik potansiyel oyuncularıyla keyif veren bir futbol izlettirecek" ifadelerini kullandı.

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