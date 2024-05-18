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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Özhan Pulat: Hiçbir yere kolay gelmedim - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Özhan Pulat: Hiçbir yere kolay gelmedim

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Özhan Pulat, "Hiçbir yere kolay gelmedim" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:18 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:18
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        "Hiçbir yere kolay gelmedim"
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor 2-2 berabere kaldı. Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "HADDİMİZİ BİLEREK VE 6 EKSİKLE GELDİK"

        Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pulat, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Buraya 3 puan için geldik. Herkes, ön alanda basan bir oyunla 3 puan bekleyebilir. Haddimizi bilerek ve 6 eksikle geldik. Planladığımız şekilde golleri bulduk. Farklı bir hikaye yazabilirdik." ifadelerini kullandı.

        "HİÇBİR YERE KOLAY GELMEDİM"

        Maçın son anında verilen penaltı kararını eleştiren Özhan Pulat, "Son dakikada bu kadar basit ve kolay bir penaltının verilmesi... Hiçbir yere kolay gelmedim. Hep şapkadan tavşan çıkarmak zorunda kaldım. Hatayspor'u ligde bırakarak en iyisini yapmaya çalışacağım. Dış faktörler ne olursa olsun Hatayspor'un onurlu mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Benim felsefemde asla enseyi karatmak yok. Hiçbir endişem yok. Maçımı kazanmak için tüm gücümle çabalayacağım." diye konuştu.

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