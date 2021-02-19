Özhaseki'den, Kılıçdaroğlu'nun Gara şehitlerinin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı'nı göstermesine tepki

AA

Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Dr. Sami İpek Bulvarı'nın açılış törenine katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet diledi. Özhaseki, Türkiye topraklarının dünyanın en eski ve en güzel toprakları, mazlumların sığınma coğrafyası olmasına karşın, aynı zamanda da fitne üreten topraklar olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine engel olmak isteyenlerin yaptıklarına dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"Dost görünen ülkeler ABD'den başlayarak Avrupa Birliği'ni de kastediyorum, her türlü fitne odaklarına destek vermeye devam ediyorlar. Onlara karşı 50 yıldır mücadele ediyoruz. O günden bu yana süregelen mücadelede devlet bütün unsurlarıyla mücadele etmiştir. Gelmiş, geçmiş cumhurbaşkanları, başbakanlar bu fitneyi söndürmek için elinden geleni yapmıştır. Hiçbirini suçlayamayız. Son dönemde de artık bunların iflah olmayacağı, iyilikten almadığı, yurt dışından destekleyen babalarının elinde maşa olduğu, böyle bir şerefsiz grup olduğu belli olduğu için sertçe bunların üstüne gidiyoruz."

Yakın zamanda Kızılay'da, Beşiktaş'ta bombaların patladığını, Kayseri'deki bombalı saldırıda vatan evlatlarının şehit olduğunu hatırlatan Özhaseki, teröristleri şehirlerden temizlediklerini ifade etti."

Dağlara kaçtılar, dağlarda temizledik, mağaralara kaçtılar, takip ettik mağaralarda temizledik" diyen Özhaseki, şöyle devam etti:"Bu ülke sınırları içinde sağda, solda, böcek gibi yer altında yaşayan 300-350 civarında PKK'lı şerefsiz kaldı. Onları da bulup Allah'ın izniyle tertemiz edeceğiz bu toprakları. Sonra yurt dışına doğru çıktık, Suriye topraklarında takip ediyoruz. O topraklarda da artık bunlar yaşam hakkı bulamıyor, haberleşemiyorlar bile. Beslendikleri yerler, yani bunlara para verip satın alanlar orada bir devlet kurulmasını istiyorlar. Türkiye, Suriye, Irak, biraz da İran topraklarını alarak bir terör devleti kurmak istiyorlar. O terör devleti başımıza bela olacak, bunu biliyoruz, onun içindir ki bu mücadeleyi veriyoruz. Bu mücadele kahraman Mehmetçiklerimiz bu kış günü 24 saat arazideler. O yavrularımızın hepsine dua etmeliyiz."

- "Ne olur bir gün olsun PKK'yı kınasan"

"HDP'nin terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yaptığını" vurgulayan Özhaseki, HDP'ye karşı açıkça tavır alınması ve bunun her fırsatta söylenmesini gerektiğini kaydetti."Bir gün olsun Meclis'te PKK'ya lanet olsun diyemediler" diyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Arada diyoruz ki 'Burada katiller sürüsü var, bunun adı da PKK, söyleyin hadi'. Şöyle söylüyorlar, 'Biz teröre karşıyız, iki tarafta silah bırakmalı.' Adi adamlar, kim o iki taraf dediğiniz. Bir tarafta bizim Mehmetçiğimiz, polisimiz var, sizlerin, bizlerin güvenliğini sağlayan yavrularımız var. Karşıda da katiller sürüsü var. Elbette bunları biliyoruz. Üzülerek söylüyorum, ana muhalefetimiz de bunların sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. Beyefendi, Genel Başkanları beyanat veriyor, 13 yavrumuzun katili, sorumlusu Cumhurbaşkanımızmış. Allah seni ıslah etsin. Ne olur, bir gün olsun PKK'yı kınasan, ne olur üç tane lanet olasıca oy alacağım diye bu adamlara yaltakçılık yapmasan. Yağ çekerek güya HDP'yi yanında tutup seçimlerde 4 tane oy almak için olmadık kalıba giriyorsunuz, yazık günah değil midir? Lanet olsun onların oylarına."

Özhaseki, bu topraklarda fitne bitene kadar, ülke toprakları terör örgütünden temizlenene kadar mücadele etmeye söz verdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararlılıkta olduğunu aktaran Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Devlet Bey'in kararlığı da böyle. Bu konuda kendi aralarında müthiş bir samimiyetle büyük Türkiye davası için, bu millet için hem anlaşarak hem omuz omuza vererek mücadeleye devam ediyorlar. Gelecek bizlerin, onlar yaşamayacaklar. Yurt dışındakiler istedikleri kadar oyun kursunlar, bu oyunlarını bozacağız. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmıyor. Bu coğrafyada bağımsız yaşayacaksanız, bu coğrafyada ezan okunsun istiyorsanız, bayraklarımız inmesin istiyorsanız güçlü olacaksınız, başka çaremiz yok."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise caddeye ismi verilen eski belediye başkanlarından Dr. Sami İpek'ın geçen aylarda vefat ettiğini anımsattı. Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Caddesi’ni birbirine bağlayan, altyapı ve üstyapısıyla çok güzel bir yol ortaya çıktığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"4 kilometre gidiş, 4 kilometre dönüş olmak üzere toplam 8 kilometrelik yol, 4 kilometre bisiklet yolu ve dikilen bin ağaç ile çok nitelikli bir yer haline geldi. Bu yolu genişletmek için 63 gecekonduyu yıktık. Ama hiçbir hak sahibini mağdur etmedik. Yolun toplam maliyeti 30 milyon liranın üzerine çıktı. Ulaşımı sağlayan en önemli akslardan biri oldu."