Özkaya, Akıncı davasında müşteki olarak dinlendi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve darbenin komuta merkezi Akıncı Üssü eksenli eylemlere ilişkin darbe dava müşteki beyanlarının alınması ile devam ediyor.

Habertürk Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, mahkemenin müşteki/mağdur sıfatıyla dinlenmesi için davetiye gönderdiği AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya’ya duruşmada beyan verdi.



“HAKLA DARBEYE DİRENDİK”

Özkaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar ve Emniyet ve TSK’da bulunan bazı vatansever subaylarla görüşmesinin ardından FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğunu öğrendiğini anlatan Özkaya, saat 22.46’da “FETÖ Jandarma ve Havacılara darbe yaptırmaya çalışıyor. Uyanın ey millet” şeklinde bir tattığını ifade etti.

Afyon’dakiler başta olmak üzere çeşitli devlet yöneticileri ile görüşmeler yaparak, darbeye direnmelerini söylediğini anlatan Özkaya, ardından AK Parti Genel Merkezi’ne gelerek polisleri uyardığını dile getirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gittiğini ve halkla birlikte darbeye karşı direndiklerini aktardı.

KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Yeğeni Burhan Özkaya’nın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde hain darbeciler tarafından açılan ateş sonucu yaralandığını da anlattı. Özkaya, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahil sıfatıyla katılma talebinde bulunduğunu kaydetti.

“FETÖ’YÜ ÇOK İYİ BİLİRİM”

Özkaya’nın beyanlarının sona ermesi üzerine soru cevap bölümüne geçildi. Sanık Ali Durmuş’un “Mete Kuş’u (Havacı Pilot Albay) tanıyor musunuz, o gece sizi neden aradı?” sorusuna “Mete Kuş’u tanırım. O gece görüştüm. FETÖ ile mücadele eden vatansever bir Türk Subayıdır. Gece 22.10 sularında beni arayarak, FETÖ’nün havacılar ve jandarmadaki örgüt mensupları öncülüğünde ve tüm örgüt mensuplarının katılımıyla darbe girişiminde bulunduğunu söyledi. Uzun yıllar Cumhurbaşkanımızın Avukatlığını yaptım. FETÖ’yü çok iyi bilirim, bu konuda Cumhurbaşkanımız adına dava ve soruşturmaları yakinen takip ettim. Bu nedenle Kuş’un arayarak bilgi vermesi normaldir. O gece beni birçok milletvekili, yönetici, bürokrat da aradı” yanıtını verdi.

“HALK ANAYASAL HAKKINI KULLANDI”

Özkaya bazı sanıkların “halkı neden sokağa çağırdınız?” şeklindeki sorulara ise sert yanıt verdi. Özkaya, “15 Temmuz hain girişiminin başarısız olmasında en temel etki milletimizin meydanlara çıkarak hain girişime karşı gösterdiği duruştur. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde halkın da suç işleyenleri tutma hakkı vardır. Bu hak, anayasa ve kanunlar tarafından tanınan bir haktır. Halk, anayasa ve kanunların kendilerine tanıdığı hakkını kullandı ve darbecileri durdu” diye konuştu.

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