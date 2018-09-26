SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ali Özkaya
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Özkaya Akıncı davasında müşteki olarak dinlendi

Özkaya, Akıncı davasında müşteki olarak dinlendi

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Ali Özkaya, Akıncı davasında müşteki sıfatıyla ifade verdi. Özkaya, bazı sanıkların halkı neden sokağa çağırdınız sorusuna “Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde halkın da suç işleyenleri tutma hakkı vardır” yanıtını verdi

26.09.2018 - 18:07 | Güncelleme:

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve darbenin komuta merkezi Akıncı Üssü eksenli eylemlere ilişkin darbe dava müşteki beyanlarının alınması ile devam ediyor.

Habertürk Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, mahkemenin müşteki/mağdur sıfatıyla dinlenmesi için davetiye gönderdiği AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya’ya duruşmada beyan verdi.

“HAKLA DARBEYE DİRENDİK”

Özkaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar ve Emniyet ve TSK’da bulunan bazı vatansever subaylarla görüşmesinin ardından FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğunu öğrendiğini anlatan Özkaya, saat 22.46’da “FETÖ Jandarma ve Havacılara darbe yaptırmaya çalışıyor. Uyanın ey millet” şeklinde bir tattığını ifade etti.

Afyon’dakiler başta olmak üzere çeşitli devlet yöneticileri ile görüşmeler yaparak, darbeye direnmelerini söylediğini anlatan Özkaya, ardından AK Parti Genel Merkezi’ne gelerek polisleri uyardığını dile getirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gittiğini ve halkla birlikte darbeye karşı direndiklerini aktardı.

KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Yeğeni Burhan Özkaya’nın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde hain darbeciler tarafından açılan ateş sonucu yaralandığını da anlattı. Özkaya, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahil sıfatıyla katılma talebinde bulunduğunu kaydetti.

“FETÖ’YÜ ÇOK İYİ BİLİRİM”

Özkaya’nın beyanlarının sona ermesi üzerine soru cevap bölümüne geçildi. Sanık Ali Durmuş’un “Mete Kuş’u (Havacı Pilot Albay) tanıyor musunuz, o gece sizi neden aradı?” sorusuna “Mete Kuş’u tanırım. O gece görüştüm. FETÖ ile mücadele eden vatansever bir Türk Subayıdır. Gece 22.10 sularında beni arayarak, FETÖ’nün havacılar ve jandarmadaki örgüt mensupları öncülüğünde ve tüm örgüt mensuplarının katılımıyla darbe girişiminde bulunduğunu söyledi. Uzun yıllar Cumhurbaşkanımızın Avukatlığını yaptım. FETÖ’yü çok iyi bilirim, bu konuda Cumhurbaşkanımız adına dava ve soruşturmaları yakinen takip ettim. Bu nedenle Kuş’un arayarak bilgi vermesi normaldir. O gece beni birçok milletvekili, yönetici, bürokrat da aradı” yanıtını verdi.

“HALK ANAYASAL HAKKINI KULLANDI”

Özkaya bazı sanıkların “halkı neden sokağa çağırdınız?” şeklindeki sorulara ise sert yanıt verdi. Özkaya, “15 Temmuz hain girişiminin başarısız olmasında en temel etki milletimizin meydanlara çıkarak hain girişime karşı gösterdiği duruştur. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde halkın da suç işleyenleri tutma hakkı vardır. Bu hak, anayasa ve kanunlar tarafından tanınan bir haktır. Halk, anayasa ve kanunların kendilerine tanıdığı hakkını kullandı ve darbecileri durdu” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X