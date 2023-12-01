Özlem Öz ve Tayyar Öz olayı nedir? Özlem Öz ve Tayyar Öz kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Özlem Öz ve Tayyar Öz olayı nedir? Özlem Öz ve Tayyar Öz kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün mal varlıklarına el konuldu. Habertürk muhabir Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat davasına dahil edilen 12 kişinin önce mal tespitleri bugün yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından haklarında soruşturma başlatılmıştı. Peki, "Özlem Öz ve Tayyar Öz olayı nedir? Özlem Öz ve Tayyar Öz kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?" İşte Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında tüm detaylar...

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TAYYAR ÖZ VE ÖZLEM ÖZ OLAYI NEDİR, NE OLMUŞTU?

Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün de mal varlığı değerlerine el konulduğu öğrenildi.

Dilan-Engin Polat çiftinin diğer fenomen dostlarıyla Kasım 2019 yılında çekilmiş fotoğraf karesi sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı. Geçen hafta soruşturma başlatılan fenomenlerle ilgili yurtdışı yasağı da getirilmişti.

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Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.