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        Haberler Gündem Özlem Öz ve Tayyar Öz olayı nedir? Özlem Öz ve Tayyar Öz kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

        Mal varlıklarına el konuldu! Özlem Öz ve Tayyar Öz olayı nedir, ne olmuştu?

        Sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan operasyon genişliyor. Dilan ve Engin Polat davasının ardından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışı yasağı konulan Tayyar Öz ve Özlem Öz'ün tüm mal varlıklarına el konuldu. Yaşanan bu gelişme, "Özlem Öz ve Tayyar Öz olayı nedir? Özlem Öz ve Tayyar Öz kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 20:59 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:59
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        Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün mal varlıklarına el konuldu. Habertürk muhabir Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat davasına dahil edilen 12 kişinin önce mal tespitleri bugün yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından haklarında soruşturma başlatılmıştı. Peki, "Özlem Öz ve Tayyar Öz olayı nedir? Özlem Öz ve Tayyar Öz kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?" İşte Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında tüm detaylar...

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        14 SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

        Dilan-Engin Polat çiftinin diğer fenomen dostlarıyla Kasım 2019 yılında çekilmiş fotoğraf karesi sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı. Geçen hafta soruşturma başlatılan fenomenlerle ilgili yurtdışı yasağı da getirilmişti.

        Bu kapsamda Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.

        Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün de mal varlığı değerlerine el konulduğu öğrenildi.

        TAYYAR ÖZ VE ÖZLEM ÖZ OLAYI NEDİR, NE OLMUŞTU?

        İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

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        Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

        Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.

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        Hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

        Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

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        ÖZLEM ÖZ KİMDİR?

        17 Kasım 1989 yılında doğan Özlem Lina Öz, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü bitirmiştir. Eğitimini tamamlandıktan sonra Op. Dr. Tayyar T. Öz ile hayatını birleştiren Özlem Lina Öz'ün 3 çocuğu vardır ve bir bebek daha beklemektedir.

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        TAYYAR ÖZ KİMDİR?

        1987 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Tayyar Öz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölününü kazanan Öz, Ortopedi ve travmatoloji uzmanı ünvanını almıştır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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