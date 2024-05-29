Özyaşar Tel Galvanizleme için gong çaldı! Özyaşar Tel 29 Mayıs itibarıyla işlem görmeye başlıyor
Özyaşar Tel ve Galvanizleme için gong çaldı! 29 Mayıs yani bugünden itibaren işlem görmeye başlayan firma katılım endeksine uygun. Toplamda 26 milyon lot dağıtan Özyaşar Tel, kişi başına ortalama 20 lot verdi. İşte, Özyaşar Tel Galvanizleme halka arz detayları...
Özyaşar Tel ve Galvanizleme için gong bugün çaldı! BIST'te bugünden itibaren işlem görmeye başlayacak firma 'OZYSR' kodu ile borsada yer alıyor. Halka arzı 873 milyon TL olan firma kişi başına 20 lot verdi. İşte, Özyaşar Tel ve Galvanizleme detayları...
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME İÇİN GONG ÇALDI!
Özyaşar Tel ve Galvanizleme 29 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla BIST'te işlem görmeye başlıyor.
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME HALKA ARZ SONUÇLARI
Firma 23-24 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.30 ile 13.30 arasında talep topladı. Firmanın halka arzına toplamda 1.561.007 kişi katıldı. Kişi başına 560 TL değerinde 20 lot düştü.
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 28 TL olarak belirlendi.
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 30 İşletme sermayesi,
Yüzde 40 Finans maliyetinin azaltılması,
Yüzde 30 Yatırım finansmanı ve makine/teçhizat alımları.