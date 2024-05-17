Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor! Özyaşar Tel halka arz detayları
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım ile 26 milyon lot dağıtacak firma, halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını finansman maliyetinin azaltılması için kullanacak. İşte, Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz detayları...
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda 26 milyon lot dağıtacak firmanın halka arz büyüklüğü 873 milyon TL olarak açıkandı. İşte, Özyaşar Tel ve Galvanizleme hisse fiyatı, lot dağıtımı, fon kullanımı...
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 28 TL olarak belirlendi.
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma için talep toplama tarihleri henüz netleşmedi. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME LOT DAĞILIMI
Firma toplamda 26 milyon lot dağıtacak. Olası lot dağılımı henüz açıklanmadı.
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın henüz talep toplama tarihleri netleşmedi. Talep toplama süreci bittikten sonra BİST'te ilk işlem görme tarihi de açıklanacak.
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 30 İşletme sermayesi,
Yüzde 40 Finans maliyetinin azaltılması,
Yüzde 30 Yatırım finansmanı ve makine/teçhizat alımları.