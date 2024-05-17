Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda 26 milyon lot dağıtacak firmanın halka arz büyüklüğü 873 milyon TL olarak açıkandı. İşte, Özyaşar Tel ve Galvanizleme hisse fiyatı, lot dağıtımı, fon kullanımı...