Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Özyaşar Tel ve Galvanizleme hisse fiyatı, dağıtılacak lot miktarı, talep toplama tarihleri, halka arz fon kullanımı

        Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor! Özyaşar Tel halka arz detayları

        Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım ile 26 milyon lot dağıtacak firma, halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını finansman maliyetinin azaltılması için kullanacak. İşte, Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda 26 milyon lot dağıtacak firmanın halka arz büyüklüğü 873 milyon TL olarak açıkandı. İşte, Özyaşar Tel ve Galvanizleme hisse fiyatı, lot dağıtımı, fon kullanımı...

        2

        ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 28 TL olarak belirlendi.

        3

        ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma için talep toplama tarihleri henüz netleşmedi. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        4

        ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME LOT DAĞILIMI

        Firma toplamda 26 milyon lot dağıtacak. Olası lot dağılımı henüz açıklanmadı.

        5

        ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Firmanın henüz talep toplama tarihleri netleşmedi. Talep toplama süreci bittikten sonra BİST'te ilk işlem görme tarihi de açıklanacak.

        6

        ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 30 İşletme sermayesi,

        Yüzde 40 Finans maliyetinin azaltılması,

        Yüzde 30 Yatırım finansmanı ve makine/teçhizat alımları.

        Koç Metalurji için gong çaldı!
        Koç Metalurji için gong çaldı!
        Onur Yüksek Teknoloji halka arz oluyor
        Onur Yüksek Teknoloji halka arz oluyor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu