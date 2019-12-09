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Dünyaca ünlü 'Heavy' metal grubu Blak Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne, grup arkadaşı Randy Rhoads'un çalınan gitarının peşine düştü. Osbourne, Rhoads'ın gitarını bulana 25 bin dolarlık ödül vereceğini duyurdu.

71 yaşındaki ünlü müzisyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski arkadaşının çalınan gitarıyla ilgili bilgi verene büyük bir ödül vereceğini açıkladı.

1970'lerde kurulan Black Sabbath grubunun solisti Osbourne, yakın arkadaşının gitarının çalışmasıyla ilgili olarak, “Randy Rhoads’un gitarı Şükran Günü’nde çalındı” dedi.

"AİLESİ İÇİN YERİ DOLDURULAMAZ BİR GİTAR"

Osbourne, "Musonia, Randy’nin ölümünden sonra, bundan 37 yıl kadar önce annesi Delores tarafından kuruldu. Okul, onun dünyanın dört bir yanından hayranları için hac yolculuğu gibi bir şeye dönüştü. Okul, Rhoads Ailesi’nin Randy’nin hayatını paylaştığı bir yer oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi, Randy’nin çalınan ilk elektronik gitarı gibi bir eşya, aile için yeri doldurulamaz bir şey..." dedi.