Ozzy Osbourne: Öldüğüm yalan

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"ONLARIN ÇOĞUNDAN ÖNCE ÖLMÜŞ OLMALIYDIM" DEMİŞTİ



Öte yandan daha önce son dönemde hayatı hakkında bol bol düşünme fırsatı elde ettiğini ifade eden Ozzy Osbourne, "İçki içen tüm dostlarımın öldüğünü fark ettim. Onların çoğundan önce ölmüş olmalıydım. Neden hayatta kalan son kişi benim? Bazen aynaya bakıyorum ve 'Bunu neden yaptın?' diyorum. Bin defa ölmeliydim. Tanrı bilir kaç defa midemi yıkattım" şeklinde konuşmuştu.



Fotoğraflar: AP, Reuters