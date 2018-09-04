Pachuca - Celaya maçı istatistikleri

Meksika Kupa MX Apertura Grup 5 heyecanı devam ediyor. Pachuca, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü Celaya takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 05:00. Maç öncesi Pachuca 7 puanla 1. sırada, Celaya 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Pachuca son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Celaya son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 443 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pachuca kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Celaya sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.
Pachuca son haftadaki Atletico San Luis müsabasında 2-1 yenildi.
Celaya, Pachuca karşılaşmaında 1-0 yenildi.
Pachuca, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.
Celaya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Celaya, 1 gol atarken 1 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ