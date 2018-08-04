Pachuca - Club America rakamlar

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Pachuca, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Club America takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. Pachuca son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Club America son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 433. İddaa'da Pachuca kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Club America kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Pachuca son haftadaki Club America müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Club America, Pachuca karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Pachuca, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Club America, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Club America 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ