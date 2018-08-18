Pachuca - Lobos BUAP sahaya çıkıyor

Pachuca ve Lobos BUAP, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. Pachuca 1 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Lobos BUAP 4 puanda ve 12. sırada. Pachuca son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lobos BUAP, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 471. İddaa'da Pachuca kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Lobos BUAP kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Pachuca son hafta oynanan Toluca maçında 2-1 yenildi.

Lobos BUAP ise Club Tijuana maçında 3-1 yenildi.

Pachuca, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 4 gol yedi.

Lobos BUAP ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lobos BUAP, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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