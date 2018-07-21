Pachuca - Monterrey sahaya çıkıyor

Meksika Liga MX Apertura maçında Pachuca ile Monterrey, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. Ev sahibi Pachuca, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Monterrey son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 327 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pachuca kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.80, Monterrey sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Pachuca önceki hafta Atlas mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Monterrey ise Tigres UANL maçında 2-2 berabere kaldı.

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