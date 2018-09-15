Pachuca - Tigres UANL maç önü

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Pachuca, 16 Eylül 2018 Pazar günü Tigres UANL takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi Pachuca 11 puanla 10. sırada, Tigres UANL 13 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Pachuca, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Tigres UANL, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 548 kodlu maçı oynayanlar; Pachuca galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Tigres UANL galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Pachuca önceki hafta Leon mücadelesinde 3-1 kazandı.

Tigres UANL ise Pachuca maçında 0-0 berabere kaldı.

Pachuca, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 4 gol yedi.

Tigres UANL ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tigres UANL, 2 gol atarken 5 gol yedi.

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