Paco de Lucia'nın hiç yayınlanmamış kayıtları piyasaya sürülecek

Müzik şirketi BMG, 2014'te hayatını kaybeden Paco de Lucia'nın vefatının 10. yılı dolayısıyla ünlü sanatçının ilk müzikal denemelerini 65 yıl sonra yeni bir albümde toplayacak.

Paco'nun kardeşi Pepe ile birlikte 11 yaşında yaptığı ve yapay zeka yardımıyla restore edilen kayıt denemelerinin yer aldığı albüm, 21 parçadan oluşuyor.

Piyasaya 17 Mayıs'ta sürülecek albümün ilk iki şarkısı Me Falta La Resistencia ve Buleria de Nino Ricardo dijital ortamda paylaşıldı.​​​​​​​