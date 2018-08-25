Pacos Ferreira - Famalicao rakamlar

Portekiz 2.Lig maçında Pacos Ferreira ile Famalicao, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Pacos Ferreira 6 puanla 4. sırada, Famalicao 3 puanla 8. sırada bulunuyor. Pacos Ferreira son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Famalicao, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 667 kodlu maçı oynayanlar; Pacos Ferreira galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Famalicao galibiyet oranı 4.60.

Pacos Ferreira son hafta oynanan Moreirense maçında 1-3 kazandı.

Famalicao ise Pacos Ferreira karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Pacos Ferreira, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Famalicao ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Famalicao, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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