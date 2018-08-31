Paderborn - Bochum maçı ne zaman?

Paderborn ve Bochum, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. Paderborn 4 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Bochum 6 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Paderborn, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Bochum, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 215 kodlu maçı oynayanlar; Paderborn galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Bochum galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Paderborn önceki hafta Bochum mücadelesinde 2-0 kazandı.

Bochum, Paderborn karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Paderborn, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Bochum ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bochum, 2 gol atarken 0 gol yedi.

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