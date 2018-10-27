Paderborn - Sandhausen karşılaşma önü

Almanya 2. Bundesliga maçında Paderborn ile Sandhausen, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:00. 16 puanlı Paderborn 6. sırada bulunuyor, Sandhausen 8 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Paderborn, son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sandhausen, son 1 maçında 1 galibiyet, lik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 258. İddaa'da Paderborn kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Sandhausen kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Paderborn önceki hafta Sandhausen mücadelesinde 1-2 yenildi.

Sandhausen ise Paderborn karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Paderborn, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, yaşadı ve 9 gol atıp 6 gol yedi.

Sandhausen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Sandhausen, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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