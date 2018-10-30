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Padişah 4. Murad'ın namaz kıldığı yere 12 milyon TL'lik cami inşa edildi

Osmanlı padişahı 4. Murad'ın Erivan-Bağdat seferi dönüşü 40 bin kişilik ordusu ile Cuma namazını kıldırması nedeniyle ismini padişahtan alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası’na 12 milyon TL’lik cami yapıldı. Caminin avlusunda özel bir yerde sergilenen sütre taşı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

30.10.2018 - 15:31 | Güncelleme: İHA

Osmanlı padişahlarından 4. Murad Han'ın Erivan-Bağdat seferi dönüşü 40 bin kişilik ordusu ile Cuma namazını kıldırması nedeniyle ismini Padişah Sultan Murad'dan alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası’na 12 milyon TL’lik cami inşa edildi. 4. Murad Han’ın 22 Haziran 1635 tarihinde Erivan-Bağdat seferine giderken bu bölgede 5 gün kalıp 40 bin kişilik ordusuna Cuma namazı kıldırdığı yer olarak bilinen alana yapılan cami tamamlandı.

BİN 500 KİŞİ NAMAZ KILABİLİYOR

İHA'da yer alan habere göre Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan 2 bin 100 rakımda inşa edilen Sultan Murat Yaylası Şehitlik Camii geçtiğimiz yıl yapılan törenle hizmete açıldı. Bin 500 cemaat kapasiteli caminin avlusunda ise sütre taşı sergileniyor. Oluşturulan özel bir alanda sergilenen sütre taşının IV. Murad’ın 40 bin kişilik ordusu ile Cuma namazını kıldırırken diktiği taş olarak biliniyor. Önce ‘Sultan Murat Suyu’ sonra ‘Sultan Murat Hanları’ daha sonra da ‘Sultan Murat Yaylası’ olarak adlandırılan yaylaya yapılan cami 12 milyon TL’ye mal olurken, cami yaylaya çıkan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

O TAŞ, KIBLE TAŞI OLARAK KULLANILDI

Sultan Murat Yayla Camii Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyelerinden Mustafa Liman, 4. Murad’ın 1635 yılında İran seferi dönüşü 40 bin kişilik ordusu ile Cuma namazını kıldığı ilk yere yapılan caminin tamamlandığını belirterek caminin avlusundan sergilenen taşın sefer dönüşü kılınan ilk Cuma namazında kıble taşı olarak kullanıldığı söyledi.

500 KİŞİLİK KONFERANS SALONU VAR

12 milyon TL’ye yapılan camide bin 500 kişinin ibadet edeceğini kaydeden Liman, “Camimizde 500 kişilik konferans salonumuz var. Bin 500 kişilik cemaat aynı anda namaz kılabiliyor. Çocuk emzirme odaları, banyolar ve çay ocağı gibi her şey var. Herkesi Sultan Murat Yaylası’nda yapılan bu külliyeye davet ediyoruz. Burası gerçekten tarih kokan bir yer” dedi.

0 TAŞ, 1635'TEN BERİ SAKLANMIŞ

Caminin avlusunda sergilenen taşın yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gördüğünü kaydeden Liman, “Caminin avlusunda sergilenen taş, 4. Murad’ın burada ilk Cuma namazı kıldığı zaman kıble taşı olarak kullanılan taş. 1635 yılından bu yana o taş burada saklanıyor. Turistlerinde büyük ilgisini çekiyor. Caminin kolanlarında farklı bir tasarım uygulandı. IV. Murad’ın tarihini anlatan yazılar Arapça olarak bu duvarlara yazıldı. Bu cami 12 milyon TL’ye mal edildi” ifadelerini kullandı.

 

 

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YORUMLAR 10
  • Misafir 16 dakika önce
    Super haber. Diyanete hersene ayrilan dev butceyi bolbol kulllanmak lazim. Sanayi ve teknoloji bakanligina ayrilan butcenin milyarlarca lira ustunde bir butceyi diyanete ayirip sonrada ekonominin super olmasini beklemek bayagi bir komik oluyor. Bu yolda ilerlemeye devam !!
  • Misafir 17 dakika önce
    Almanya da fazla olan cok cemaati kalmamis kiliseleri yikip wv yapiyolar ya da restauranta ceviriyolar.Acaba adamlar bizden daha mi münafik ya da daha geri zekali?O zaman niye baslarina bela gelmuyo ve sadece bir fabrikalari bizim güzel ülkemizden daha zengin?
  • Misafir 21 dakika önce
    aferim size.
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