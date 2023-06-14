Paixao, Altay'da kalacak mı?

DHA

Paixao, alacakları için FIFA'ya başvururak 10 Haziran'da serbest kalma hakkını elde etti. Altay'la normalde 1 sene daha sözleşmesi bulunan 37 yaşındaki Portekizli golcüyle görüşen yönetimin, Paixao'ya güvence verdiği belirtildi.

Son 5 yıldır Altay forması giyen, bu süreçte 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olarak tarihe geçen deneyimli futbolcunun da kulüpte mutlu olduğu ve 1 senede daha siyah-beyazlı formayı giyeceği kaydedildi.

İzmir temsilcisinde 5 Haziran'da gerçekleşen olağan genel kurulun ardından yeniden başkan seçilen Ayhan Dündar'ın takımda kalacak futbolcular için kaynak oluşturmaya başladığı ve alacak probleminin kısa zamanda çözüleceği kaydedildi.

Altay, transfer döneminde genç futbolcuların satışından gelecek paralara ve altyapısından çıkan Cenk Özkaçar'ın Lyon'dan Valencia'ya resmen transfer olmasından alacağı paya da güveniyor. Paixao'nun parasının kısa süre içinde yatırılacağı öğrenildi. Altay tarihine adını yazdıran Paixao, 1'inci Lig'de toplam 4 kez gol kralı olarak kırılması güç bir rekora imza attı.