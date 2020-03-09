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Pakdemirli: "Tohumun yüzde 96'sı yerli" - ISPARTA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Bakan Pakdemirli, Isparta'da sektör temsilcileriyle buluştu: (2) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,Pakdemirli, Isparta Ticaret Odası'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin birim anlamında tarımsal gayri safi milli hasılada Avrupa'da bu yıl birinci olduğuna dikkati çekti.Türkiye'nin 2002'den beri tarımsal gayri safi milli hasılasının 37 milyar liradan 275 milyara yükseldiğine işaret eden Pakdemirli, "Geçen yıl 216 milyar lira olan tarımsal hasılamız bu yıl 275 milyar lira. AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal desteklerimiz 12 misli arttı. 2020 bütçemizin de yarısından fazlasını tarımsal desteklere ayırdık. Toplamda 45 kat hayvancılık desteklerimiz arttı. Bugüne kadar 33 milyon lira hayvancılık desteği verdik. Büyükbaş hayvan sayımız yüzde 80, küçükbaş hayvan sayımız ise yüzde 53 arttı. Bugün Türkiye, Avrupa'da 66,6 milyon ile küçükbaş hayvan varlığında birinci, büyükbaş hayvan sayısında ise ikinci sırada." diye konuştu.Buğday ihracatında da Türkiye'nin birinci sırada yer aldığını vurgulayan Pakdemirli, bu konuda spekülasyonlar yapıldığını dile getirdi."Buğday ithal ediyorsunuz." diyenler olduğuna değinen Pakdemirli, şunları ifade etti:"Bu fabrikalar boş mu kalsın. Herkesin diline pelesenk olan o Hollanda'nın 17 milyar dolar tarımsal gayri safi milli hasılası var. Bizim üçte birimiz ama 5-6 misli ticaretini, ihracatını, ithalatını yapar. Bizim un fabrikalarımız boş mu kalsın. Türkiye kendi kendine 20 milyon ton buğday üretir, 19 milyonunu tüketir. Kendi kedine yeten bir ülke ama bunun dışında buğday ve makarna fabrikaları boş kalmaması için zaman zaman ihtiyaç varsa ithalat yapılabilir."Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu anlatan Pakdemirli, orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikalardan 12 dakikaya indirdiklerini vurguladı.Pakdemirli, bu süreyi 2023'ten önce 10 dakikanın altına çekmeyi hedeflediklerini bildirdi.AK Parti döneminde barajların, hidroelektirik santrallerinin, göletlerin ve içme suyu tesislerinin kat be kat arttığına işaret eden Pakdemirli, "2 milyon hektarı daha sulamaya açmamız gerekiyor. Bunu ne yapıp edip bitirmeliyiz. Çünkü bu gıdamızın ve tarımımızın olmazsa olmazı." dedi.- Tohumun yüzde 96'sı yerli"Tohumun da yine spekülasyon yapılan konulardan biri olduğunu hatırlatan Pakdemirli, şunları söyledi:"Tarladaki tohum yerlilik oranımız yüzde 96. AK Parti döneminde 8 misli tohum üretimimiz artmış durumda. 900 tohum firmasının 860'ı yüzde yüz yerli, aşağı yukarı kalan 40'ının da yarısı yerli-yabancı diğer yarısı da yabancıdır. Yerli tohum anlamında Türkiye çok büyük merhale kat etti. Milli Savunma Sanayi kadar bu işi önemsiyorum. Yerli sebze ile ilgili eksikliklerimiz vardı, sebze tohumlarımızı ilgili de TUBİTAK'la bir projemiz var. "Elektrikli traktör prototipi de geliştirdik. 45 dakikalık şarjla 7 saatten fazla çalışabiliyor. Performansı normal motorlu traktörlerin çok daha üzerinde. Orta boy traktörlerle kabaca aynı fiyat veya yüzde 10-20 daha pahalı olacak. Ancak 250 liralık mazot harcayan 20 liralık şarjla işini halledecek. Bunun Türkiye'deki üretime çok büyük katkısı olacağına inanıyorum."Toplantıya TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletveki Recep Özel ve sektör temsilcileri katıldı.