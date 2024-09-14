Pakistan, ABD'nin balistik füze programı kapsamında uyguladığı yaptırımlara tepki gösterdi

Pakistan yönetimi, balistik füze programına ürün tedarik ettikleri gerekçesiyle Çin ve Pakistan menşeli 5 kuruluş ile bir Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararına tepki göstererek ABD'nin "çifte standart" uyguladığını savundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, basına yaptığı açıklamada, ABD'nin bu adımını "ön yargılı ve siyasi amaçlı" bir adım olarak gördüklerini belirtti.

ABD'nin yaptırım kararlarının şüpheye dayalı, herhangi bir ihracat kontrol rejimi altında olmayan, genel ögeleri içerdiğini ifade eden Beluç, şöyle konuştu:

"Nükleer silahların yayılmasını önleme normlarına sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını ileri süren bazı ülkelerin, kendi kayırdıkları ülkelere ileri askeri teknolojiler için lisanslama şartlarından rahatlıkla feragat ettikleri yaygın olarak bilinmektedir. Böylesi çifte standart ve ayrımcı uygulamalar, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimlerinin güvenilirliğinin altını oymakta, askeri asimetrileri artırmakta ve uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atmaktadır."

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ABD YAPTIRIM KARARINI DÜN AÇIKLADI

ABD, dün Pakistan'ın balistik füze programına ürün tedarik ettikleri gerekçesiyle Çin ve Pakistan menşeli 5 kuruluş ile bir Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı almıştı.