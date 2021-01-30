Pakistan AstraZeneca'dan 17 milyon doz aşı alacak

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Başbakan'ın Ulusal Sağlık Hizmetleri Özel Asistanı Faisal Sultan Twitter'dan bugün yaptığı açıklamada, dozların yaklaşık 6 milyonunun 2021'in ilk çeyreğinde, geri kalanının ise yıl ortasında ulaşacağını söyledi.

Pakistan, düşük gelirli ülkeleri aşılara erişimde desteklemek için Dünya Sağlık Örgütü tarafından koordine edilen COVAX tesisine geçen yıl kaydolmuştu.

COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar dünya genelinde 2.3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor GAVI Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley, COVAX kapsamında yıl sonuna kadar 1.8 milyar dozu düşük gelirli ülkeler olmak üzere dünya genelinde 2.3 milyar doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı dağıtmayı planladıklarını söylemişti.