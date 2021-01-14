Pakistan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne desteğini yineledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Pakistan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne desteğini yineledi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, ülkesinin Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne yönelik desteğini yineledi.

Pakistan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne desteğini yineledi
AA

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, başkent İslamabad’daki Cumhurbaşkanlığı binasında Alvi tarafından kabul edildi.

Alvi, Pakistan’ın Azerbaycan ile ortak inanç, tarih ve kültüre dayanan ilişkilerine büyük önem verdiğini ifade ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu’nun bir üyesi olan Azerbaycan’ın buradaki rolünü takdir eden Alvi, Bakü yönetimine Keşmir meselesinde verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Alvi, Dağlık Karabağ’ın özgürleştirilmesinden dolayı Azerbaycan hükümetini ve halkını kutlarken, Pakistan’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini yineledi.

Öte yandan Alvi, İslamabad’da düzenlenen ikinci Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın üç ülke arasında ilişkileri artırmaya katkı sunacağını ve yeni iş birliği alanları açacağını ifade etti.

Alvi ayrıca Haydar Aliyev Vakfı’nın Pakistanlı engellilere sağladığı 100 tekerlekli sandalye dolayısıyla Bayramov'a teşekkürlerini iletti.

- Pakistan'a Dağlık Karabağ teşekkürü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise iki ülkenin ticaret ve kültürel iş birliğini artırmada büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Dağlık Karabağ meselesinde Pakistan’ın duruşuna teşekkür eden Bayramov, ülkesinin Keşmir meselesinde tüm uluslararası alanlarda İslamabad yönetiminin yanında durmaya devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan Bayramov, Alvi ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşmede iki ülke, enerji ve ekonomi sektörlerinde iş birliğini teşvik etme konusunda mutabık kaldı.

İki ülke arasında ayrıca doğal felaketlerle mücadelede birbirlerine yardımcı olmak amacıyla anlaşma imzalandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Papa Franciscus'a Kovid-19 aşısı yapıldı
DÜNYAPapa Franciscus'a Kovid-19 aşısı yapıldı
Mağaraya çizilmiş en eski hayvan resmi Endonezya'da bulundu!
DÜNYAMağaraya çizilmiş en eski hayvan resmi Endonezya'da ...
KAPANDI! Son dakika: Moral olarak çöken Trump kendini odaya kapattı
DÜNYABeyaz Saray kaynakları konuştu: Trump'ın morali bozuk
SON DAKİKA: ABD Kongre binasında asker yığını!
DÜNYAABD Kongre binasında asker yığını!
AZLEDİLİYOR! Son dakika: Trump için süreç nasıl işleyecek?
DÜNYAABD'de Trump'ın azli için tarihi süreç başladı! ...
Twitter CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabının kapatılması doğru karardı
DÜNYATwitter CEO'sundan Trump açıklaması!
ASKER DEVREDE! Son dakika: Almanya'da korona alarmı: Ölümler durmuyor
DÜNYAAlmanya'da Kovid-19 alarmı: Ordu sahaya iniyor!
"KAÇACAK!" Son dakika: Trump hakkında flaş iddia
DÜNYAFlaş iddia: Trump kaçacak mı?
AB'den "böcek yenebilir" görüşü - Haberler
DÜNYAAB'den "böcek yenebilir" görüşü
SİL BAŞTAN! Son dakika: Çin'de korona alarmı! 8 ay sonra ilk kez
DÜNYAÇin'de vakalar artıyor! 8 ay sonra ilk ölüm!