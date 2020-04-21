Pakistan Başbakanı Han'dan Kovid-19 kısıtlamalarını protesto edenlere mesaj:

AA

Twitter hesabından açıklama yapan Han, dünyanın bazı bölgelerinde tıbbi, finansal ve gıda yardımlarına rağmen sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların protesto edildiğini söyledi.

İmran Han, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'deki halkın da baskı altında benzeri bir hayatı 8 aydır yaşadığını ifade ederek, "Belki uluslararası kamuoyu, Hindistan işgalindeki Keşmir'dekilerin yaşadıklarını anlamıştır." ifadesini kullandı.

Abluka altındaki Cammu Keşmir'de 8 aydır hiçbir tıbbi, ekonomik, gıda yardımı yapılmadığını ve iletişimin kısıtlandığını belirten Han, Hindistan'daki Narendra Modi hükümetinin abluka boyunca Keşmirlileri en temel ihtiyaçlara ulaşmaktan mahrum bıraktığını da dile getirdi.