Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

AA

Ulusal basında yer alan habere göre, geçen hafta görüştüğü Edhi Vakfı Başkanı Faysal Edhi'de virüs görülmesi üzerine Başbakan Han'dan da test için örnek alındı.

Han ile Edhi'nin özel doktoru Faysal Sultan, Başbakandan alınan örneklerle yapılan Kovid-19 testi sonucunun negatif çıktığını söyledi.

Dün Edhi'de virüs görülmesi üzerine Han'a test yapmayı tavsiye edeceklerini söyleyen Sultan, bugünkü açıklamasında ise "Başbakan, bir Başbakan olmanın yanında sorumlu bir vatandaş olarak benim tavsiyeme uydu ve test yapmayı kabul etti." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Han ile İslamabad'da buluşan Edhi'de birkaç gün sonra Kovid-19 semptomları görülmüş, dün sonuçlanan virüs testinin ise pozitif olduğu açıklanmıştı.

Edhi'nin oğlu, evinde karantinaya alınan babasında 3 gün boyunca ortaya çıkan semptomların şu an görülmediğini ifade etmişti.