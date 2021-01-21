Pakistan, BM Genel Sekreteri'ni

BM: Doğu Afrika'daki mülteci ve göçmenler Kovid-19'a karşı daha savunmasız

AA

Akram, Guterres'e yazdığı mektupta, "Hindistan'ın işgaline" direnen siyasi liderlerin Yeni Delhi yönetiminin "zulmüne maruz kaldığını" ve bu durumun cezaevindeki politikacıların temel insan haklarına yönelik büyük bir hak ihlali olduğunu belirtti.

Mektubunda, Malik'in eşi Maşal Malik'in sağlık durumu kötüleşen kocasının salıverilmesine yönelik talebini de aktaran Akram, BM Genel Sekreteri'nden Hindistan'ın JKLF liderini serbest bırakması için girişimde bulunmasını istedi.

- 2019'da gözaltına alınmıştı

Malik, Şubat 2019'da Hindistan yönetimince Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında gözaltına alınmıştı.

Hindistan'da tartışmalı yasalardan 1978 tarihli PSA, "kamu düzenini bozma" gerekçesiyle kişilerin 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabilmesine imkan tanıyor, bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Yasa kapsamında, devletin güvenliğini tehdit edenler 2 yıl boyunca gözaltında tutulabiliyor.

Öte yandan, Hint yönetimi, Mart 2019'da JKLF'nin yasaklandığını duyurmuştu.

Malik hakkında, "teröre sponsor" olma ve 1990'da 4 Hindistan Hava Kuvvetleri personelini öldürme suçlamasıyla ilgili ayrı davalar açılmıştı.

Malik, Mart 2020'de mahkemede yaptığı konuşmada, hakkında açılan davaları reddederek bunların "uydurulduğunu" belirtmişti.