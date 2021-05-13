Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

AA

Cumhurbaşkanı Alvi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektupta, İsrail işgal güçleri tarafından Mescid-i Aksa’da ibadet eden masum Filistinlilere yönelik saldırılar sebebiyle derin üzüntü ve endişelerini iletti.

İsrail’in Gazze’ye hedef gözetmeden düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenler sebebiyle Filistin halkının acısını paylaştıklarını vurgulayan Alvi, yaşamını yitirenler dolayısıyla taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

Alvi, İsrail’in saldırılarının insani normlara, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek Pakistan’ın uluslararası toplumu Filistin davası için harekete geçirmeye ve Filistin halkının sesini duyurmaya yönelik çabalarını ifade etti.

- Keşmir ve Filistin halkı ile dayanışma vurgusu

İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve yasa dışı eylemlerini şiddetle kınayan Alvi, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu, 1967 öncesi sınırlara dayalı ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına verdiği desteği yineledi.

Bu arada, Pakistan Başbakanı İmran Han da Ramazan Bayramı mesajında baskı altındaki Keşmir ve Filistin halkı ile dayanışmasını vurguladı.