İHA'nın haberine göre Pakistan Genelkurmay Başkanı General Kamar Cavit Bajva, 15 üst düzey teröristin idamına karar verildiğini açıkladı. Bajva, 15 teröristin yasa dışı örgütlere üye olmak, eğitim kurumlarına zarar vermek, Hristiyan mahallesine saldırmak ve 34 kişiyi öldürmek suçlarından idama mahkum edildiğini ifade etti.



2013'DE GENELKURMAY BAŞKANI SANAULLAH HAN'I ÖLDÜRMÜŞLERDİ

General Bajva, 2013 yılında Genelkurmay Başkanı General Sanaullah Han'ın öldürülmesinden sorumlu Said Ali ve Hamid Rahman’ın da idama mahkum edilenler arasında olduğunu açıkladı.

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