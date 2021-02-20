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Pakistan'da ara seçimde parti destekçileri arasında silahlı kavga: 2 ölü

Pakistan'da 4 bölgede düzenlenen ara seçimde parti destekçileri arasında çıkan silahlı kavgada en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da ara seçimde parti destekçileri arasında silahlı kavga: 2 ölü
AA

Yerel medyadaki haberlere göre, dünkü seçim sırasında Pencap eyaletine bağlı Daska bölgesinde bulunan oy kullanma merkezinde karşılaşan farklı partilerin destekçileri tartışmaya başladı.

Taraflardan biri merkezden ayrıldı ancak bir süre sonra silahla dönerek etrafa ateş açtı.

Olayda en az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Seçmenler ile polisler arasında arbede

Seçmenlerle polisler arasında oy kullanma merkezlerinde ve karakollarda da birçok kez arbede çıktı.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) yönetici ve destekçileri, yetkililerin seçmenlerin oy kullanmasına mani olduğunu iddia etti.

- Ara seçim ve muhalefetten tepki

Pakistan Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinden 4 milletvekilinin hayatını kaybetmesi sonucu boşalan koltuklar için 4 seçim bölgesinde ara seçime gidildiği bildirildi.

Komisyon, Daska'da bulunan seçim merkezindeki "sonuçların değiştirildiği şüphesi" nedeniyle işlemlerin durdurulduğunu kaydetti.

Açıklamada, "20 oy kullanma merkezinde seçim sonuçlarıyla oynandığı şüphesi var. Bu nedenle soruşturma tamamlanana kadar ilk sonuçların açıklanması imkansız." ifadelerine yer verildi.

PML-N Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif’in kızı Meryem Navaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PML-N'nin kazandığı bir koltuğu çalmak için çabalandığını savundu.

Navaz, seçim yetkilileri ve PTI destekçileri olduğu iddia edilen kişilerin "çantalar dolusu oylarla" kaçmaya çalıştıklarını gösteren görüntüler paylaştı.

Başbakan Danışmanı Şahbaz Gill de seçim sonuçlarıyla ilgili endişelerinin olduğunu bildirdi.

Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Pencap ve Hayber Pahtunhva'da 2 koltuğu PML-N kazandı.

Anketlerde, Daska'da Meryem Navaz'ın Genel Başkan Yardımcısı olduğu PML-N ile Başbakan İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) arasında kıran kırana mücadele olduğu belirtiliyordu.

Komisyondan daha önce yapılan açıklamada, Daska'da PML-N'nin yarışı önde götürdüğü duyurulmuştu.

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