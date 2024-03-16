Pakistan'da bombalı saldırılarda 7 asker öldü

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan bölgesindeki askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği ve ardından "çok sayıda intihar saldırısı" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, intihar saldırılarında 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın ardından saldırıyı düzenleyen "teröristlere" yönelik operasyonda ise 2 subayın yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, saldıran 6 "silahlı militanın" ise güvenlik güçlerince öldürüldüğü kaydedildi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şahbaz Şerif, "korkakça" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, "Ben ve bütün ulusumuz, canlarını feda eden şehitlerimizle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın terörizmi tamamen ortadan kaldırma konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, saldırıda hayatını kaybeden subay ve askerler için rahmet diledi.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.