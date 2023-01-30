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Pakistan'da camide patlama: En az 28 ölü

Peşaver kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 28 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı.

BBC TÜRKÇE

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 28 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu açıklandı.

Patlama sırasında caminin öğle namazını kılanlarla dolu olduğu bildiriliyor.

Yetkililer, patlama sonrası enkaz altında kalanlar olduğunu söyledi.

Caminin bir bölümü yıkıldı.

Polis, asker ve bomba imha ekiplerinin cami çevresinde oldukları bildiriliyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınadı.

Şerif, "Bu olayın arkasındakilerin İslam'la hiçbir bağı olamaz. Pakistan halkı terörizm belasına karşı birleşmiştir" dedi.

Başkent İslamabad'da da güvenlik alarmı verildi.

Şehre giriş çıkışlarda alınan güvenlik önlemleri artırıldı.

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