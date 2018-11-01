Pakistan'da dine hakaretten idama mahkum edilen Hristiyan kadın serbest bırakılıyor
Pakistan Yüksek Mahkemesi, 2010'da dine hakaret suçundan idama mahkum edilen Asia Bibi adlı Hristiyan kadının cezasını bozarak serbest bırakılmasına karar verdi. Komşularıyla tartışırken Muhammed Peygamber'e hakaret ettiği öne sürülen kadınla ilgili karar, ülke genelinde protestolara neden oldu.
01.11.2018 - 10:17 | Güncelleme:
Pakistan Yüksek Mahkemesi, 2010'da dine hakaret suçundan idama mahkum edilen Asia Bibi adlı Hristiyan kadının cezasını bozarak serbest bırakılmasına karar verdi.
Komşularıyla tartışırken Muhammed Peygamber'e hakaret ettiği öne sürülen kadınla ilgili karar, ülke genelinde protestolara neden oldu.
Hapisteki sekiz yılının çoğunu tek kişilik hücrede geçiren dört çocuk annesi kadına bazı ülkeler sığınma hakkı verebileceğini açıklamıştı.
Bibi'nin güvenlik endişesiyle hapisten çıktıktan sonra başka bir ülkeye gidebileceği belirtiliyor.
İslamabad'daki duruşma, şiddet olaylarının patlak verebileceği kaygısıyla geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.
Ancak karar açıklandıktan sonra İslamabad'ın yanı sıra Karaçi, Lahore ve Peşaver'de protestolar başladı.
Bibi, duruşmada hazır bulunmadı. AFP haber ajansına konuşan Bibi, "Duyduklarıma inanamıyorum. Gerçekten serbest mi kaldım?" şeklinde bir tepki verdi.
İddianamede yer alan bilgilere göre Haziran 2009'da Asia Bibi ile birlikte meyve toplayan komşuları arasında bir kova su yüzünden kavga çıktı.
Komşuları, kovadan su içen kadının Hristiyan olduğu için suyu "mundar ettiğini" öne sürdü.
Tartışmanın daha sonra büyüdüğü ve Bibi'nin Muhammed Peygamber'e hakaret ettiği iddia edildi.
Daha sonra evinde dövüldüğü öne sürülen kadın polis soruşturmasında gözaltına alındı.
Pakistan'da Hristiyanlar nüfusun yüzde 1.6'sını oluşturuyor.
Dine hakaretten idam cezası alan ilk kadın
Pakistan'da şimdiye kadar birçok Hristiyan dine hakaretten hüküm giydi ancak kimse idam edilmedi.
Fakat ülkede dine hakaretle suçlanan pek çok kişi linç edildi ya da öldürüldü.
Asia Bibi, dine hakaretten idama mahkum edilen ilk kadındı.
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Pakistan'da dine hakaretten idama mahkum edilen Hristiyan kadın serbest bırakılıyor/pakistan-da-dine-hakaretten-idama-mahkum-edilen-hristiyan-kadin-serbest-birakiliyor-22004862200486
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