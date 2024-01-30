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        Haberler Dünya Pakistan'da eski Başbakan Han'a 10 yıl hapis cezası

        Pakistan'da eski Başbakan Han'a 10 yıl hapis cezası

        Pakistan'da mahkeme, "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:17 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:17
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        Pakistan'da eski Başbakan Han'a hapis
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        Ulusal basındaki haberlere göre, Hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandıkları davada, 10’ar yıl hapis cezası aldıklarına ilişkin mahkeme kararını, Ravalpindi’de Adiala Hapishanesi’nde bulunan İmran Han’a ve Kureyşi’ye sözlü olarak iletti.

        Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Sözcüsü Seyit Zülkifar Buhari, Han’ın ve Kureyşi'nin haklarında verilen hapis cezalarına ilişkin üst mahkemeye itiraz edeceklerini kaydetti.

        HAN 5 AĞUSTOS'TA TUTUKLANMIŞTI

        Eski Başbakan İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında, mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

        Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası, 29 Ağustos 2023'te ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos 2023'te hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

        Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos 2023'te İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Imran Khan
        #Pakistan
        #dünya
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