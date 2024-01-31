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        Haberler Dünya Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a hapis

        Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a hapis

        Pakistan'da mahkeme, Başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan eski Başbakan İmran Han'ı ve eşi Büşra Bibi'yi, 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 09:01 Güncelleme: 31.01.2024 - 09:01
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        Pakistan'da İmran Han'a hapis
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        Ulusal basındaki haberlere göre, mahkeme, yargılandıkları yolsuzluk davasında eski Başbakan Han ve eşi Büşra Bibi'yi suçlu buldu.

        Mahkeme, Han ve Bibi'yi 14 yıl hapis cezasına çarptırırken, yaklaşan 8 Şubat genel seçimleri öncesinde Han'ın 10 yıl siyasetten menedilmesine hükmetti.

        "DEVLET SIRLARINI İFŞA'DAN" 10 YIL HAPİS CEZASI DA ALMIŞTI

        İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlandıkları ve tutuklu yargılandıkları davada dün 10’ar yıl hapis cezası almıştı.

        Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) hükümeti döneminde İmran Han'a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.

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        Eski Başbakan Şahbaz Şerif hükümeti tarafından İmran Han'a karşı Seçim Komisyonu'na yapılan başvuruda, Han'ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığı öne sürülmüştü. Söz konusu hediyelerin Ağustos 2018 ile Aralık 2021 tarihleri arasında alındığı, piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu kaydediliyor.

        5 AĞUSTOS 2023'TE TUTUKLANMIŞTI

        İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

        Han hakkında, yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

        Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

        Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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