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        Haberler Dünya Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif 7 yıl sonra parti başkanlığına getirildi

        Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif 7 yıl sonra parti başkanlığına getirildi

        'Offshore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Navaz Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince başbakanlık görevinden alındı. Tedavi için 2019'da İngiltere'ye giden Navaz Şerif, 4 yıl kaldıktan sonra ülkesine döndü. Daha önce 3 kez başbakanlık görevinde bulunan Şerif, 7 yıl sonra ülkedeki en önemli partilerinden PML-N'nin başına geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 28.05.2024 - 18:40
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        7 yıl sonra geri döndü
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        Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif, Müslüman Ligi-Navaz Partisi (PML-N) Genel Başkanlığına seçildi.

        Yolsuzluk davaları nedeniyle 2017'de PML-N Genel Başkanlığı görevinden ayrılan eski Başbakan Şerif, parti liderliğini yeniden üstlendi.

        Pakistan'da daha önce 3 kez başbakanlık görevinde bulunan Şerif, 7 yıl sonra ülkedeki en önemli partilerinden PML-N'nin başına geçti.

        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, parti liderliğini abisi Navaz Şerif'in üstlenmesi için 13 Mayıs'ta görevinden istifa etmişti.

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        Panama'da bulunan offshore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Navaz Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince başbakanlık görevinden alınmıştı.

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        Hakkındaki tutuklu yargılama kararı sonrası 10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

        Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

        Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden Navaz Şerif, Ekim 2023'te hakkındaki davalara ilişkin geçici kefalet verilmesi ve gözaltı kararının askıya alınması üzerine Londra'dan ülkesine dönmüştü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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