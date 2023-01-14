Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Pakistan'da İmran Han, erken seçim baskısı için Pencap Meclisini feshetti - Dünya haberleri
ABONE OL

Pakistan'da İmran Han, erken seçim baskısı için Pencap Meclisini feshetti

Pakistan’da eski Başbakan İmran Han, federal hükümete erken genel seçimler için baskı oluşturmak amacıyla iktidarda olduğu Pencap’ta eyalet meclisini feshetti.

Pakistan'da İmran Han, erken seçim baskısı için Pencap Meclisini feshetti - Dünya haberleri
AA

Ulusal basındaki haberlere göre, Han’ın müttefiki Pencap Başbakanı Pervez İlahi’nin gönderdiği fesih kararı, aradan geçen 48 saate rağmen Pencap Valisi Balighur Rahman tarafından imzalanmadı.

Yasalara göre, 48 saatte imzalanmayan kararın ardından Meclis kendiliğinden feshedilmiş oldu.

Meclisin feshedilmesinin ardından geçici hükümet kurulacak ve 90 gün içinde Pencap’ta yeni seçimlere gidilecek.

GEÇİCİ HÜKÜMETİN KURULMASIYLA İLGİLİ MEKTUP GÖNDERİLDİ

Pencap Valisi Rahman, Başbakan Şahbaz Şerif’in oğlu ve Pencap Meclisindeki ana muhalefet lideri Hamza Şerif’e ve eski Pencap Başbakanı Pervez İlahi'ye geçici hükümetin kurulmasıyla ilgili mektup gönderdi.

Hayber Pahtunhva Başbakanı Mahmud Han da eyalet Meclisinin bugün feshedileceğini açıkladı.

Eski Başbakan Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), 12 Ocak'ta Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet meclislerinin feshedileceğini duyurmuştu.

PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, meclislerin feshedilmesinin ardından Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde 90 gün içinde seçim yapılacağını vurgulayarak, "Yaklaşık ülkenin yüzde 60’ı seçime gidiyor. Bu sebeple federal hükümetin inatçı davranmayı bırakması, seçim çerçevesi belirlemesi ve seçimlere gitmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ EYALETİN NÜFUSU 150 MİLYONUN ÜZERİNDE

İmran Han'ın liderliğini yaptığı PTI, Hayber Pahtunhva'da iktidarda bulunuyor ve Pencap'ta da Meclis feshedilmeden önce iktidardaydı. Hayber Pahtunhva eyaletinin 2017 verilerine göre, nüfusu 35,5 milyon. Bununla birlikte eyaletin nüfusunun 2022 itibarıyla yaklaşık 40 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap'ın nüfusunun 110 milyonun üzerinde olduğu biliniyor.

Dünya Bankası verilerine göre, Pakistan'ın nüfusu 225 milyon civarında tahmin ediliyor.

Meclislerin feshedilmesinin ardından 90 günde bu eyaletlerde yeni seçimlerin yapılması gerekiyor.

Nüfusu 150 milyonu aşan bu iki eyalette yapılacak seçimler, ülkenin yarısından fazlasının seçime gitmesi anlamını taşıyor.

Uzmanlar, bu iki eyalette yapılacak seçimlerde İmran Han'ın sandalye sayısını artıracağına ve hükümete erken genel seçimleri ilan etme konusunda baskı oluşturabileceğine inandığını belirtiyor.

IMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSANDA DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çekya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kaldı - Dünya haberleri
DÜNYA Çekya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kaldı
Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Yeni gizli belgeler bulundu - Dünya haberleri
DÜNYA Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor
İsveçli profesörden Türk öğrenciye 'NATO' reddi
DÜNYA İsveçli profesörden Türk öğrenciye 'NATO' reddi
ABD’deki hortumlarda can kaybı 9’a yükseldi
DÜNYA ABD’deki hortumlarda can kaybı 9’a yükseldi
İngiltere Ukrayna'ya Challenger 2 tankları gönderecek
DÜNYA İngiltere'den Ukrayna kararı
Fransa'da 3 yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde ölü bulundu
DÜNYA 3 yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde ölü bulundu
Brezilya'da Bolsonaro'ya 'Kongre baskını' soruşturması
DÜNYA Bolsonaro'ya 'Kongre baskını' soruşturması
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri
DÜNYA Ukrayna'da füze apartmana isabet etti
Tarih boyunca statü gösterisi için kullanılan birbirinden ilginç eşyaların anlamları!
DÜNYA Tarih boyunca statü göstergesi olarak kullanılan ...
Casuslukla suçlanıyordu: İran'da eski Savunma Bakan Yardımcısı idam edildi
DÜNYA İran'da eski Savunma Bakan Yardımcısı idam edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.