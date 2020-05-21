Pakistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 bin 193 kişiyle ülkede virüsün ilk görüldüğü günden bu yana yaşanan en yüksek ikinci günlük vaka artışı gerçekleşti.

Böylelikle toplam vaka sayısının 48 bin 87'ye çıktığı ülkede ölü sayısı da 32 kişi artarak 1017'ye yükseldi.

Son 24 saatte 15 bin 346 testin yapıldığı ülkede toplam test sayısı 429 bin 600'e çıkarken 18 bin 964 vakayla Sindh eyaleti Pakistan'da en çok vaka görülen bölge oldu.

En az vaka ise 148 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçerken ülke genelinde 14 bin 155 kişi virüsle mücadelesini kazandı.

- Sih ve Hindu tapınaklarının açılmasına karar verildi

Vaka sayılarının her gün binin üzerinde arttığı Pakistan'da mayıs ayı itibarıyla gevşetilmeye başlanan kısıtlamalar kapsamında camilerde cemaatle namazlara da sosyal mesafe kurallarına uymak, halıları kaldırmak ve girişte ateş ölçmek şartlarıyla izin verilmişti.

Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap'ta bugün alınan kararla bazı Sih ve Hindu tapınaklarının da yeniden ibadete açılması kararlaştırıldı.

Pencap eyalet hükümeti aynı zamanda virüse yakalanan gazetecilere Gazeteci Yardım Fonu kapsamında 100 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 4 bin 500 lira) destekte bulunacağını da açıkladı.

Pakistan Federal Gazeteciler Sendikasına göre, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 3 gazeteci hayatını kaybederken 156 gazetecide ise virüs tespit edildi.