Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle 1638 kişi öldü 0:00 / 0:00

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Pakistan’da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının sebep olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1638 oldu.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 588’i çocuk, 332’si kadın 1638 kişi öldü, 12 bin 865 kişi de yaralandı. Yağışlar sebebiyle 2 milyon 49 bin 482 ev hasar gördü, bunların 824 bin 169’u tamamen yıkıldı.