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Pakistan'da 'namus cinayetlerini' ortaya çıkartan adam, kan davasında öldürüldü

Pakistan'ın en çok tartışılan 'namus cinayetleri' vakasını ortaya çıkartmak için kampanyaya başlatan Afzal Kohistan, cinayetleri kamuoyu gündemine taşıdıktan yedi yıl sonra öldürüldü. Kohistan'ın öldürülmesiyle, iki erkek ve bir grup kadını dans edip şarkı söylerken gösteren bir düğün videosuyla başlayan trajedide ölenlerin sayısı en az 9'a çıktı.

Giriş: 08.03.2019 - 10:49 | Güncelleme:

Pakistan'ın en çok tartışılan "namus cinayetleri" vakasını ortaya çıkartmak için bir kampanyaya girişen Afzal Kohistan, cinayetleri kamuoyu gündemine taşıdıktan yedi yıl sonra oldürüldü. İslamabad'tan M İlyas Khan'ın haberi.

Bir düğünde, iki erkek dans ederken, dört kadını şarkı söyleyip, alkış tutarken gösteren bir video, dünyanın neredeyse her yerinde normal karşılanırdı.

Ancak, 2011'de çekilen bu video, kan dondurucu sonuçlara yol açtı. Videodaki kadınların ve aynı ailenin orada bulunan genç bir kadın üyesinin daha "namuslarını kirlettikleri" gerekçesiyle erkek akrabaları tarafından öldürüldüklerine inanılıyor.

Videodaki erkeklerin kardeşi Afzal Kohistanı de yeni öldürüldü. Bu videoyla başlayan kan davasında Kohistani'nin üç ağabeyi cinayete kurban gitmişti.

Afzal Kohistani, ülkenin kuzeybatısındaki Abbotabad kentinde, kalabalık bir sokakta vuruldu. Kohistani aldığı yaralar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

- BBC

Kohistani, 2012'de aile namusu meselelerinin kanla çözüldüğü kuzeydeki Kohistan bölgesindeki geleneği bozan ilk Pakistanlılardan biri olarak tanınmıştı.

Geleneğe göre, aile namusunu kirlettiği düşünülenler, iki taraftaki ailenin de onayıyla öldürülüyor.

İnsan hakları savunucuları Pakistan'da her yıl bin kadının, akrabaları tarafından işlenen "namus cinayetlerine" kurban gittiğini söylüyor. Gerçek sayı ise, büyük olasılıkla çok daha büyük. Bu tür durumlarda çok daha az sayıdaki erkekler de öldürülüyor.

Geleneğe göre, evlilik dışı bir ilişkide bulunduğundan şüphelenilen kadının ailesinin erkek üyelerinin önce kadını öldürmeleri, daha sonra da erkeğin peşine düşmeleri gerekiyor. Öldürülmesi düşünülen erkeğin ailesi ise bu duruma karşı çıkmıyor.

Bu kuralı dikkate almayan Kohistani, Haziran 2012'te düğün videosunu kamuoyunun gündemine taşımış ve videodaki kadınların bir ay önce aileleri tarafından öldürüldüklerini söylememişti. Kohistani, ikisi videoda dans ederken görülen iki erkek kardeşinin hayatının da tehlikede olduğunu anlatmıştı.

İki erkek kardeş saklanmaya başladı ve Yüksek Mahkeme'nin yaptığı soruşturmada kadınların "namus cinayetine" kurban gittiğine dair bir kanıta ulaşılamadığı soncuna varıldı.

Kan davası

Ancak Afzal Kohistani'nin, Pakistan'ın en muhafazakâr ve erişimi en güç yerlerinden biri olan Kohistan'daki geleneğe karşı çıkma kararı, kendi ailesi ve kadınların ailesi arasında bir kan davası başlattı.

Afzal'ın üç ağabeyi 2013'te öldürüldü. Yargılama sonucu, kadınların ailesinden cinayetle bağlantılı olmakla suçlanan altı erkek suçlu bulundu. Bu ceza, Kohistan'da bir ilkti. Ancak yüksek mahkeme sanıkları 2017'de beraat ettirdi.

Ama Kohistani, kadınların başına neler geldiğini anlatmaya devam etti, polis memurları ve mahkemelerde lobi yaptı, medyanın dikkatini çekti.

Nihayet Temmuz 2018'de Yüksek Mahkeme olayın polis tarafından yeniden soruşturulması kararı aldı ve bu şekilde kadınların ailesinden beş erkek daha gözaltına alındı.

Polise göre, gözaltına alınanlar, videoda görülen dört kadının üçünün öldürüldüğünü kabul etti, ancak hakimin karşısına çıktıklarında ifadelerini geri aldılar.

Vaka hala soruşturuluyor, ancak Afzal Kohistani'nin ölümü bir dans ve şarkı söyleme videosuyla başlayan trajediyi daha da derinleştirdi.

Shakespeare oyunlarındakilere benzeyen kanlı hikayede şu ana dek en az dokuz kişi hayatını kaybetti.

BBC TÜRKÇE

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